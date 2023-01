«Me trataron mal, me pegaron»: René Puente rompió el silencio tras su desaparición

El inicio de semana quedó marcado por lo que fue la desaparición de uno de los personajes icónicos del género urbano chileno, René Puente, quien tras haberse perdido, alertó a las redes sociales.

Debido a la nula información que había sobre su paradero, incluso existió una denuncia de secuestro por parte del equipo del «Loco René».

La desaparición del «Loco René»

El hecho ocurrió durante el pasado 8 de enero, fecha en la cual el popular influencer ya se encontraba desaparecido y en la cual su equipo de trabajo dio a conocer la noticia a través de un comunicado desde su Instagram oficial.

«Queremos informar como equipo de trabajo del tío René que ya hace un par de días se vienen realizando videos y mostrando al tío Rene en un estado no muy favorable para él. Se le ha grabado sin su consentimiento y se está dañando la imagen de él y de toda su familia», fueron las palabras con las que se daba a conocer la noticia.

Posterior a esto, se dio a conocer en el mismo comunicado la decisión de poner la respectiva denuncia por secuestro y que su búsqueda ya había iniciado.

La primera respuesta por parte del cantante

Lo más llamativo del caso, ocurrió durante la madrugada del pasado 9 de enero, fecha en la cual, a través de un nuevo Instagram, el «Tío René» criticaba sin pelos en la lengua a su equipo de trabajo y los acusaba de haber inventado la situación.

«Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien», dijo en un principio.

Posteriormente, continuó con sus descargos. «Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira», fueron los mismos.

A lo que agregó un fuerte mensaje para su equipo. «He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que el mannager no venga a escribir hue…».

Las disculpas públicas

En esta ocasión, la noticia volvió a llegar directamente por parte de René Puente, quien salió a entregar disculpas públicas a través de su Instagram.

Bajo este contexto, explicó que todo lo ocurrido había sido más grave de lo que se podía esperar. «Me trataron mal, me pegaron y no estaba bien», fueron las las palabras con las que inició.

Esto no habría sido todo, ya que también expresó: «Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer».

Ante esto, posteriormente agregó su arrepentimiento. «Estoy arrepentido, porque traté mal a mi equipo, traté mal a mi familia».

Aunque esto no fue lo único que le causó arrepentimiento. «Me da pena por todas las cosas que dije. Traté mal a mucha gente, a mi equipo de trabajo igual, los traté súper mal, no estaba bien, estuve 4 días súper mal».

«Voy a empezar de nuevo, de cero nomás», expresó, a lo que a continuación sumó «no pienso fallarles más, no pienso defraudarlos más».

Revisa el video a continuación