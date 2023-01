Los nuevos detalles sobre la desaparición de René Puente

René Puente se llevó todas las miradas en las redes sociales y en los medios nacionales por lo que fue un presunto secuesto, mismo que fue denunciado por su equipo durante la tarde de ayer.

Todo esto, se dio a través del Instagram del popular youtuber y cantante nacional, quien se hizo conocido en Chile tras su canción «2 Shipitia».

Ahora, salieron a la luz nuevas actualizaciones sobre el caso del popular artista.

La desaparición de René Puente

El «loco Rene», como es conocido popularmente, se volvió noticia rápidamente en las redes sociales, después de que su equipo diera a conocer que se encontraba desaparecido tras un aparente secuestro.

Todo esto, según lo consignado por Publimetro, terminó haciendo viral en Twitter la palabra «secuestro».

La información se dio a través del Instagram oficial de René Puente, por parte de su equipo. «Queremos informar como equipo de trabajo del tío René que ya hace un par de días se vienen realizando videos y mostrando al tío Rene en un estado no muy favorable para él. Se le ha grabado sin su consentimiento y se está dañando la imagen de él y de toda su familia», se dijo en un principio.

Posteriormente, se continuó con el comunicado. «Se puso una denuncia en Policía de Investigaciones y Carabineros por el delito de secuestro. Las policías ya se encuentran en su búsqueda. Esperamos encontrarlo para poder brindarle nuestro apoyo y entregarle la tranquilidad a su familia»expresaron en el mismo.

Esto se sumó a un llamativo video que se publicó, en donde se podía ver a René en un estado poco favorable, aunque disfrutando.

Además, posterior a esto, se filtraron mensajes sobre los aparentes secuestradores y la cuenta oficial del «Tío Rene». «Hermano no les vamos a quitar la gallina de huevos de oro, nosotros queremos al viejo sin fines de lucro…Mañana se lo vamos a devolver, como le dijimos a su mamá y a sus hermanos que estaban cuando lo fuimos a buscar», fue uno de los mismos.

La respuesta del influencer

Todo este hecho, terminó finalmente durante la madrugada de este lunes, cuando el mismo René soltó un video dando a conocer lo que pasó realmente.

La aclaración vino a través de su nuevo Instagram @renepuentenuevo, en donde publicó un video disparando con todo en contra de su «manager».

«Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien», fueron las palabras con las que comenzó dicho video.

Posteriormente, se encargó de aclarar lo ocurrido con su supuesto secuestro. «Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira».

Además, aprovechó el momento para expresar un respectivo descargo en contra de su círculo. «El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo».

A esto se sumó un mensaje directo hacia quienes han representado su carrera. «He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que el mannager no venga a escribir hue…», concluyó.