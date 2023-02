«Bendita belleza»: Sabrina Sosa enamora posando en lencería

Sin duda que Sabrina Sosa la rompe en redes sociales, pues tan solo en Instagram ya supera los 789 mil seguidores. A los que siempre encanta a sus seguidores con registros de su día a día, sus próximos proyectos laborales e incluso coquetas fotitos.

Junto con esto, la argentina tiene un perfil en Unlok, plataforma que funciona de manera muy parecida a Only Fans. Por lo mismo que si los usuarios quieren acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual.

Por lo mismo que Sabrina Sosa aprovecha la red social de la camarita para promocionar este «emprendimiento», subiendo picarones registros, con los que invita a su público a suscribirse. Así es como ocurrió recientemente con una de sus publicaciones.

Resulta que la chiquilla subió unas postales en las que se luce posando con un con un con un conjunto de lencería de encaje negro, mientras posa a contraluz, luciendo su trabajada figura.

«Te miro y veo todo con tanta nitidez… De qué canción es ese pedacito? Esa foto surgió de las producciones nuevas para Unlok, no estará allá pero la amé para Instagram! Que tengan una buena semana!». Escribió para acompañar las coquetas fotitos.

Solo piropos para Sabrina Sosa

Como era de esperar, al poco tiempo de subir el posteo, Sabrina Sosa recibió más de cinco mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no podían más con lo guapa que luce y no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa.

«Hermosa te pasaste»; «Sabri te amo, estoy enamorado de ti»; «Linda la toma sexy»; «Dulce esperanza»; «Mamasita linda preciosa»; «Bendita belleza»; «Te Amo mi muñeca»; «te re quiero mucho»; «Preciosa»; «linda»; mi amor platónico»; «Hermosa, nitidamente hermosa» y «Te guardo en mi canción favorita» es parte de lo que le escribieron.