Gala Caldirola se lanza sin filtro tras críticas a su look en matri de Flaviana

Como ya te contamos, Flaviana Seeling celebró su casorio la jornada de este viernes. Y entre todos los invitados al gran día, estaba ni más ni menos que Gala Caldirola, la que llegó acompañada junto a su retoña para acompañar a los tortolitos.

La española llegó al evento luciendo un bello vestido veraniego en tono blanco y negro. Como era de esperar, no dudó en compartir algunas fotitos luciendo la prenda en redes sociales, pero lo que no se esperaba era que la criticaran, asegurando que era muy simple para un matrimonio.

Aunque en esta ocasión, Gala Caldirola no se quedó callada, así que por medio de sus historias de Instagram, compartió un mensaje en la que salió a responder todas las críticas, sin guardarse nada al respecto.

Gala Caldirola responde a las críticas

Para comenzar, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la ex chica reality dejó en evidencia su molestia, luego de que un portal «estaba poniendo un juicio, juzgando mi look, que era muy simple o inadecuado».

«Creo hoy en día, a través de las redes sociales, se han creado dos realidades: la realidad que uno muestra de apariencia y la que uno vive, que es la real. Probablemente por mi trabajo, por cómo me he proyectado, habrán muchas personas que piensen que soy superficial o banal» continuó Gala Caldirola.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó que «En realidad, yo le doy mucho valor a lo simple, para mi lo importante del evento no es el vestido que tu llevas».

«Siento que hoy en día todo el mundo busca mucho la aprobación en lo externo, porque todo el mundo también se da el derecho de poder opinar sobre ti a través de las redes sociales» indicó.

Junto con esto, Gala Caldirola señaló: «Es súper importante que recordemos que la única aprobación que necesitamos es la de nosotros mismos, porque nadie va a ser felices por nosotros. Nadie va a ir a esa fiesta por ti, nadie se va a poner ese vestido por ti».

Es por esto que indicó que «no nos perdamos en esa realidad aparente de las redes sociales y vivamos la realidad de verdad». Además de mencionar: «Siento que a través de las redes sociales se está construyendo un mundo de mucha rabia, de mucho enjuiciar, de mucho opinar, y las personas están olvidando de ser, de vivir».

Cerró su mensaje con una reflexión

«Si a veces me he proyectado de una manera muy superficial, quería aprovechar de decir que en realidad yo soy una persona que valora mucho lo simple. Para mi las personas se hacen bellas por como te tratan, no por el vestido que llevan puesto», confesó Gala Caldirola.

Para agregar, la chiquilla afirmó que «Si alguien esperaba que yo me comprara un vestido Gucci y fuera la más glamorosa del evento, lamento no cumplir con sus expectativas pero estoy tratando de cumplir con las mías».