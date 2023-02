«Enamorado de ti»: Michelle Carvalho deja la patá en traje de baño

Michelle Carvalho tiene más de 1.3 millones de seguidores a los que encanta día a día con registros de su vida personal, sus próximos proyectos laborales e incluso las colaboraciones que tiene con reconocidas marcas.

Es en este contexto que recientemente la chiquilla dejó la grande entre sus fanáticos, luego de que publicara unas fotitos en las que se luce posando ni más ni menos que desde la playa de Totoralillo, disfrutando de unas merecidas vacaciones y aprovechando el verano.

«Just me (solo yo) 🖤 y una playa 🏖️», es el corto mensaje que escribió Michelle Carvalho junto a las postales, en las que aparece luciendo un ajustado traje de baño negro y completamente al natural.

Como se esperaba, la brasileña recibió más de 45 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus fanáticos, los que no dudaron en llenarla de piropos por lo guapa que se ve y asegurarle que cada día está más bonita.

«Tienes un cuerpo de diez»; «esa es mujer»; «Muy lindo te queda el traje de baño»; «siempre se tú misma eso te hace especial»; «Que guapura»; «Bellisima»; «Me encanta esta mujer»; «Hermosa… estoy locamente enamorado de ti»; «Preciosa me encanta como eres» y «Eres Guapísima» le dejaron a Michelle Carvalho.

Michelle Carvalho recuerda su paso por Mundos Opuestos

Hace un tiempo, Michelle Carvalho participó en un podcast, donde por primera vez, dio a conocer la verdad de lo que ocurrió con su polémica participación en ‘Mundos Opuestos’, donde con solo 18 años entró a decirle a Joche Bibbó que lo había engañado.

«Fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo’» confesó la brasileña.