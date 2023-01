¡No perdonó!: el comentario de Michelle Carvalho en polémica foto de Daniela Aránguiz con Bolsonaro

Tal como te hemos dicho en ocasiones anteriores, Daniela Aránguiz sigue en el ojo del huracán por su postal con el ex Presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Pero la cosa no quedó ahí, debido a una llamativa reacción por parte de ni más ni menos que Michelle Carvalho.

La ex chica Mekano se llenó de criticas en las redes sociales, a las que se sumó la brasileña. Esto mediante un particular comentario en una de las tantas coberturas de la polémica publicación de Daniela Aránguiz.

El mensaje de Michelle Carvalho contra la ex chica Mekano

Fue el postal Infama quien se encargó de revivir la llama de la controversial situación tras compartir una captura de pantalla del perfil de Instagram de Glamorama.

«Michelle c escribiéndole 🤡 a Dany Aránguiz. Tengo foto 🤭», soltó un internauta, lo que fue compartido por el medio antes mencionado. La ex chica reality brasileña llegó a la caja de comentarios para dejar un emoji de payaso, que más tarde habría borrado de la publicación.

Le llovieron los cuestionamientos

Tal como te hemos dicho anteriormente, el momento en el que tanto Daniela Aránguiz como Jorge Valdivia hablan con el exmandatario brasileño no pasó desapercibido y generó decenas de críticas.

«Fue a Orlando a hacer fila para tomarse una foto con Bolsonaro como si fuera el ratón Mickey»; «Deja al descubierto su precario nivel intelectual al subir una foto orgullosa junto a Bolsonaro»; «Subiendo foto con Bolsonaro es lo más rancio de lo que va de 2023»; «Excelente momento para que Daniela Aránguiz diga que Bolsonaro es ‘su presidente’ 🤡», expresaron algunos de los cibernautas mediante Twitter.

¿Cuál fue la aclaración de Daniela Aránguiz por su controversial postal?

Según consignó Corazón, Daniela Aránguiz salió a aclarar su postal con Jair Bolsonaro. La chiquilla aseguró que no hizo fila para hablar con el ex Presidente de Brasil y, según ella misma explicó, Bolsonaro es fan de Jorge Valdivia desde la época en la que el «Mago» jugaba en Palmeiras, por lo que fue un momento para hablar y compartir con la ex figura de La Roja.