Michelle Carvalho deja la grande con fotitos al desnudo

Pese a que ya no está en televisión, Michelle Carvalho sigue siendo una de las famosillas más populares de redes sociales, pues tan solo en Instagram ya supera los 1.3 millones de seguidores, a los que enamora con postales de todo tipo.

Hay que recordar que la brasileña además de convertirse en una conocida influencer, también evolucionó su carrera a la de modelo plus size tras revelar que tiene problemas a la tiroides que la hacen subir de peso.

Por lo mismo que Michelle Carvalho se dedica a demostrar el amor propio y demostrar que no tiene problemas en lucir su físico, lo que usualmente la llena de piropos por parte de su público en la red social de la camarita, quienes quedan encantados de los picarones registros.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la ex chica reality dejara la grande al compartir unas osadas postales desde sus vacaciones en Pucón, pues no se le ocurrió nada mejor que posar tal como llegó al mundo en una tinaja de agua caliente que se utiliza para tomar relajantes baños.

De acuerdo a lo consignado por el portal Te Caché, Michelle Carvalho estuvo todo el fin de semana publicando videos y fotos de lo que ha sido este viaje junto a una amiga, promocionando al hotel donde llegaron a hospedarse. Instancia en la que aprovechó de dejar la grande y sin duda enamorar a sus fanáticos.

Michelle Carvalho sobre Mundos Opuestos

Hace un tiempo, Michelle Carvalho participó en un podcast, donde por primera vez, dio a conocer la verdad de lo que ocurrió con su polémica participación en ‘Mundos Opuestos’, donde con solo 18 años entró a decirle a Joche Bibbó que lo había engañado.

«Fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo'» confesó.