Chico Eléctrico y el regalo de Pailita que lucirá en la gala de Viña 2023

Joseph Rivas, el llamado «Chico Eléctrico», se tomó Contigo en la Mañana en la previa de su paso por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar.

El joven tiktoker conversó con Juan Pablo Queraltó en un despacho en vivo desde la Quinta Región. Esto con el fin de entregar sus sensaciones previo a su aparición en el renovado evento llamado «Noche Cero».

¿Cómo se está preparando el «Chico Eléctrico» para la Gala?

«La verdad, no sé si te soy sincero. Me dijeron vas a ir con un ‘hojita'», comenzó diciendo Joseph Rivas junto con detallar lo que será su atuendo para la gala de Viña 2023.

«Es un traje exótico que está según lo que pidieron en la gala: aire, tierra, cielo, galaxia, y él (el diseñador Ricardo Oyarzún) que es un ‘master’. Es un traje que… ahí lo van a ver. Dicen que el hombre hace al traje, no el traje al hombre, pero aquí el traje si me va hacer a mi», señaló el tiktoker quien también aseguró que estaba muy emocionado.

Joseph Rivas expresó la felicidad que tiene por decir presente en la Noche Cero. E, incluso, se dio el tiempo para tirar la talla con la «cara» que pondrá en la alfombra roja.

«Muy normal, relajado», acotó Juan Pablo Queraltó junto con preguntarle quien era su artista favorito del certamen viñamarino, a lo que el «Chico Eléctrico» respondió que era Polimá Westcoast.

«Yo creo que Polima, porque es un siete. Es super humilde, bacán. Lo voy a ver y saludar. Es pulento, pura fuerza para él», señaló Joseph Rivas, junto con recordar el regalo que le hizo Pailita en la Teletón.

«Yo le digo Pailita y él dice: ‘no, el cabro chico que se mueve’. No, me dijo ‘hola, gracias, fuiste una inspiración’. Me abrazó y me dijo toma, de regalo una pulsera y yo le robé el reloj», contó el Chico Eléctrico.