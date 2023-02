Conocida famosilla argentina se suma a la tercera temporada de Aquí se Baila

Aquí se Baila sigue manteniendo expectantes a los televidentes que esperan ansiosos la nueva temporada. En esta ocasión, desde Canal 13 anunciaron a una nueva participante que dará que hablar en el programa.

Se trata de ni más ni menos que Rocío Marengo, la modelo y figura televisiva de 42 años. La trasandina y conocida en la pantalla chica chilena se suma como nueva competidora a la más de decenas de nombres confirmados en el espacio que nuevamente será conducido por Sergio Lagos.

La nueva gran confirmada para Aquí se Baila

Recordemos que Rocío Marengo ya ha demostrado sus cualidades en el baile participando en estelares como «Locos por el Baile» y «Fiebre de Baile». Debido a lo anterior, la famosilla argentina se refirió a su nuevo desafío tras tener experiencia en este tipo de programas.

«En mis últimas participaciones en programas de baile siento que me pude lucir y mostrar a esta Rocío que llevo trabajando desde hace un montón de años, una versión linda mía que ha crecido mucho», comenzó asegurando Rocío Marengo.

En esa misma línea, la trasandina también dijo: «tengo los premios que me he ganado en mi living. Ahora llego con nervios porque no sé cómo será la competencia, y tengo una adrenalina linda de empezar un nuevo proyecto, pero voy a dar el 100%», añadió.

Cabe destacar que Rocío Marengo ha tenido muchos pasos por la pantalla chica nacional y Argentina en sus casi 20 años de carrera. En cuanto a eso mismo, la trasandina se referirá a sus cualidades personales.

«Soy una mina que quiere crecer, que quiere aprender, que estudia, que se prepara y eso la gente también lo agradece y lo premia muchas veces. En el baile, me caracterizo porque si yo conecto con la música y con la canción, saco mi mejor versión. Estos programas son una gran oportunidad que uno tiene para sacar lo mejor de uno. Siento que el baile saca lo mejor de mí», indicó la ex «Mundos Opuestos 2» y «Doble Tentación».