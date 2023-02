MC Millaray: La rapera mapuche que destacó en The New York Times

A pesar de su corta edad, a sus 16 años la artista mapuche, MC Millaray ha sabido lo que es lograr grandes cosas. Esto se evidenció en su reciente aparición en uno de los medios más reconocidos a nivel mundial.

Nos referimos a su reciente presencia en The New York Times, espacio en el cual fue reconocida por sus potentes letras, las cuales intentan llevar la constante lucha de su pueblo al micrófono.

MC Millaray

En base a lo consignado por el respectivo medio, posterior a lo que el perfil que se realizó a la artista, Millaray Jara Collio, conocida popularmente bajo su nombre artístico de MC Millaray es una joven rapera de 16 años, quien decidió llevar sus raíces del pueblo mapuche a las fuertes letras que presenta en los escenarios.

La misma expresó que es «dos personas en una», todo esto, en base a sus facetas dentro y fuera del escenario. «A veces me siento como una niña pequeña; juego, me divierto, me río. Pero en el escenario todo lo que digo, lo digo rapeando. Me libera. Cuando tengo un micrófono en la mano, soy otra persona», expresó la joven.

Respecto al contenido que intenta llevar Millaray cuando es hora de escribir, la misma intenta tocar la conocida lucha histórica del pueblo del cual ella proviene.

La forma de llevar dicha lucha al escenario es en base a una distinguida mezcla de idiomas, la cual destaca por combinar perfectamente el español que la joven trae desde su nacimiento, con el mapudungún, el cual viene siendo la herencia lingüística de su bisabuela.

En cuanto a la ya mencionada lucha mapuche respecto a los territorios que generalmente reclaman, la joven tiene sus ideas claras. «Para mí, sería un sueño recuperar el territorio», expresó para el mencionado The New York Times, a lo que agregó otro punto claro de sus ideales. «Quiero defender lo que es nuestro».

Su estilo es algo que ha destacado mucho en el rap nacional, algo que incluso la llevó a lograr una impactante canción junto a la reconocida Ana Tijoux.