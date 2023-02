¡Contó la firme!: Daniel Fuenzalida tiró pistas sobre el regreso de «Me Late»

Abruptamente, de un día para otro, se acabó «Me Late» el estelar de nuestro querido locutor, Daniel Fuenzalida, y sus compañeros de equipo: Sergio Rojas, Andrés Caniulef y Luis Sandoval.

En ese contexto, cuando el programa acabó, la gerencia del canal no los dejó ni despedirse de su fiel público. Durante los últimos meses, los panelistas, han participado de diversos programas como «Mucho Gusto» para explicar la repentina salida.

No obstante, se vienen cositas, nuestro querido «Ex Huevo» público una intrigante y esperanzadora historia sobre lo que sería el futuro del programa.

La confesión de Daniel Fuenzalida

Hace unos días, el animador y locutor, se tomó sus redes sociales para entregar la noticia. A través de su cuenta de Instagram compartió un post que nos dejó pa’ adentro y nos dio todas las esperanzas del regreso del estelar.

«Pensando y pensando cómo se viene todo y está increíble. He recibido mucho apoyo del público siempre, muy lindas personas, de la tv algunos y otros solo decepción», fueron las palabras que publicó.

Revisa la historia aquí:

¿Por qué terminó el programa?

En octubre del año pasado, Daniel Fuenzalida, participó del estelar de conversaciones «Juego Textual» y reflexionó sobre la posible razón del fin de «Me Late».

«Llevo 25 años en la televisión, sé las reglas del juego, los ejecutivos pueden hacer el contenido que quieran, la oferta mía a lo mejor ya no les gustó y cumplió un ciclo. Lo que me da pena es que la forma no fue bueno», reveló.

También explicó que siempre existió una verificación periodística de los panelista del equipo. En ese contexto, el abrupto final no fue ser por impartir noticias falsas.

«En todos estos años pocas veces pedimos disculpas, porque pocas veces nos equivocamos o nos pasamos. Yo confiaba mucho en la edición periodística de Andrés Caniulef y en mis periodistas, ellos reporteaban todo el día, chequeaban información, y, teniendo todo eso, el resto es el show televisivo«, agregó nuestro locutor.