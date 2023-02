«Estoy muy feliz»: Chico Eléctrico estará en la Gala de Viña 2023 con inédito cambio de look

Joseph Rivas, el autodenominado «Chico Eléctrico», se hizo conocido en la pasada Teletón 2022, teniendo un fin de semana inolvidable. Pero aquella gran experiencia no fue algo momentáneo, ya que la figura del joven 18 años sigue en la palestra, aún más con su reciente anuncio.

El también tiktoker y próximamente streamer a través de Twitch, dirá presente en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2023. Así lo confirmó en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), donde entregó sus primeras impresiones tras este increíble paso.

El Chico Eléctrico llegará a Viña con sorpresas

«Estoy feliz, contento, eléctrico. Cuando me mencionaron por primera vez la invitación a la Gala, yo nunca la había visto», comenzó el conocido joven en las redes. Además, Joseph Rivas también dijo: «Después, cuando se sentaron a conversar conmigo, me dio un paro cardiaco. Ahí me di cuenta de lo que era y estoy muy feliz», agregó entre risas.

Asimismo, junto con indicar que se está preparando de la mejor forma, el Chico Eléctrico también reveló que llegará con novedades a la alfombra roja.

«Por primera vez en mi vida me voy a hacer un cambio de look. Yo soy del tipo de personas que cree que en la vida hay que atreverse. Si no, nunca hubiese subido un video en mi condición», continuó diciendo Joseph Rivas al medio antes mencionado.

Por otro lado, en la misma conversación confesó que después de la Teletón sigue siendo el mismo, pero también destacó el cariño de la gente.

«… la gente me escribe cosas como que yo soy su ídolo, que soy fuerte y yo no levanto ni cinco kilos», añadió otra vez entre risas, asegurando que le piden muchas fotos en la calle.

Volviendo a lo que es la Gala del Festival de Viña, el Chico Eléctrico aseguró que no irá con sus padres, sino que con «su equipo», destacando que ahora tiene representante. Específicamente, desde hace mes y medio.

Incluso, también indicó que le encantaría reencontrarse con Polimá Westcoast, después del gran momento vivido en el cierre de la Teletón 2022.

«Sí, todo el rato. Él me subió al Estadio Nacional y yo quedé en shock. Tengo ganas de verlo siempre, es mi amigo», expresó Joseph Rivas en el diálogo antes dicho.