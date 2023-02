«Contra mi voluntad»: las curiosas reacciones que dejó el show de Camilo en Viña 2023

Camilo fue el encargado de cerrar la última noche del Festival de Viña 2023 y su presentación no pasó desapercibida en redes sociales. Especialmente, con un detalle relacionado con sus canciones.

Resulta que el artista oriundo de Medellín cantó varios temas conocidos que le han permitido sumar más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre los sencillos interpretados por Camilo se encuentran «Kesi», «Ropa Cara», «Millones», «Tutu», «Bebé» y «Vida de Rico». Los mismos que sacaron ronchas en los ciberociosos que no les gusta mucho la música del cantante colombiano, pero que igual conocen sus canciones.

«No sabia que me sabía tantas canciones de Camilo «; «Sinceramente prefiero q las niñas escuchen la letra de las canciones de camilo q las de marcianeke»; «Por que me sé todas las canciones de #Camilo ??»; «todo lo que conozco de camilo (incluida algunas de sus canciones) lo sé en contra de mi voluntad», fueron solo algunas de las publicaciones que hicieron convertirse a Camilo en la primera tendencia nacional de Twitter.

No sabia que me sabía tantas canciones de Camilo 🤔

Por que me sé todas las canciones de #Camilo ?? pic.twitter.com/2sh1WnkHda

No sabía que me sabía todas las canciones de Camilo! Esta me encanta!!! pic.twitter.com/hx6EQ9tqb2

— Bel (@Bellebelk) February 25, 2023