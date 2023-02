¿Con todo el …?: Daniel Fuenzalida y la reconocida frase que usará en su saludo en Viña 2023

Estamos a horas de que nuestro locutor, Daniel Fuenzalida, sea parte del jurado de la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2023. De hecho, ya ha estado en diversas actividades para llevar acabo su misión como evaluador de las presentaciones.

Nuestro equipo, tomó sus maletas y partió rumbo a la semana festivalera. Y hoy a las 14 horas fue la inauguración con El Portal del Fest. En ese sentido, nuestro querido locutor, llegó a contarnos como ha sido su fin de semana en la ciudad jardín y la previa al primer día del Festival.

Escucha el audio acá:



El inicio de la travesía

De partida llegó contándonos que era necesario el regreso del Festival, puesto que es una sensación bonita. Ayer empezó sus actividades con el resto del jurado y nos adelantó, quien será la presidenta del los evaluados de la Competencia.

«La verdad, aún no se vota. En la noche, se constituye con el notario todo el jurado y ahí hay una elección de quien será el presidente. Pero ya hablamos en la interna con Repenning y Eduardo, que obviamente tiene que ser Juanita Parra», confesó nuestro ex huevo.

Asimismo, también practicó el saludo. Según el locutor, es todo un proceso, ya que debes esperar que llegue tu cámara y esperar para posteriormente, lanzar el primer saludo. Luego darle con el segundo a la galería.

«Hay una sensación de gratitud al público. A RadioActiva, gratitud por estar en un medio de comunicación tan lindo. Poder estar ahí sentado, llegue bajo una especie de selección de medios y estar representando a la radio, es espectacular», se sinceró.

Tras esto nuestros queridos, JL Godoy y Lucho de Chile, aprovecharon de consultarte sobre el emotivo mensaje tras su vestimenta en la Gala de Viña del Mar.

«Un 18 de febrero del 2021, mi mamá nos deja y justo en esas mismas fechas, me toca esta bonita actividad y labor de ser jurado. Desde arriba mi mamá tuvo que haber influido. Me pasaba a mí en otras Galas, siempre me decía ¿fuiste bien vestido? Entonces inmediatamente, mi mamá me llamaba diciendo: te ves lindo, los típicos consejos de todas las mamás», recordó nuestro Daniel Fuenzalida.

Ojito, que también nos reveló cuál será la señal para todos nuestros auditores de la radios. Daniel Fuenzalida hará su reconocido FUAAAAA. A penas veas eso, recuerda que el Huevo está pensando en ti.

Revisa nuestras transmisiones en vivo durante la semana de Viña 2023, a través de nuestro canal de YouTube.