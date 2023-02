«Debo cuidarme de…»: Marcianeke revela la razón por la que no va a Talca

Marcianeke es uno de los artistas más reconocidos en lo que respecta al género urbano nacional, mismo motivo por el cual es bien sabido que su ciudad natal es Talca.

Bajo ese mismo punto sorprendió mucho la razón que entregó a través de sus redes sociales al explicar por qué no va a dicha ciudad. La misma, dejó bastante sorprendidos a sus fanáticos.

¿Por qué ya no va a Talca?

Tal y como te explicamos en un principio, el artista dejó caer el motivo a través de su perfil oficial de Instagram, en donde terminó por sorprender bastante a sus seguidores.

Recordemos que el mismo Marcianeke actualmente vive en Colina, donde actualmente comparte una casa junto a su madre. Todo esto después de haber decidido dejar de lado su vida en la ya mencionada Talca para venirse a vivir a Santiago.

En sus ya mencionadas historias el cantante dejó caer un largo mensaje, en el cual explicó que su ausencia en la ciudad de los completos mojados, nació como una manera de cuidar su vida.

Es que es bastante sabido que así como el artista cuenta con bastantes fanáticos, también hay muchas personas que le quieren hacer daño. Tal y como fue el caso de aquellas personas que hace un tiempo tenían planes para secuestrarlo.

Bajo el ya mencionado punto de las historias, Marcianeke dejó caer lo siguiente: «Mi gente de Talca, los amo con todo mi corazón, ustedes saben muy bien lo que he ayudado, sin alumbrar para la tele para que no haya gente hueo… que juzga sin saber. Lamentablemente no he podido ir porque hay productoras que ‘no se ponen vivos’ y no valoran el trabajo».

Posteriormente, agregó más sobre su mensaje. «Tengo que andar piola, porque la envidia cada vez está más grande y debo cuidarme de un asalto o secuestros como se ha sabido en ocasiones, pero gracias a Dios salgo sano y salvo de cada problema».

Finalmente concluyó con: «Dios me bendiga a mi Talquita y hasta los que me juzgan sin saber. Haciendo las cosas bien o mal, habrá gente criticando».

Revisa el mensaje completo a continuación.