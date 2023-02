«Corre de ahí»: el misterioso mensaje de Luis Mateucci tras la controversia de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días después de la polémica transmisión en vivo junto a Cecilia Gutiérrez, donde reveló un presunto romance entre Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Esto sin lugar a dudas trajo una serie de consecuencias para la ex chica Mekano, quien hizo noticia por una fuerte discusión con su ex pareja, recibió los dardos de Anita Alvarado en un nuevo «live» de la ex Geisha e incluso, protagonizó un fuerte choque con su auto.

Pero las cosas no se quedaron ahí, ya que el polémico tema de Daniela Aránguiz continuó en las redes sociales de el ex chico reality, Luis Mateucci, con quien se le vinculó amorosamente hace un par de semanas.

El enigmático mensaje de Luis Mateucci en redes

Fue mediante las historias de su Instagram fue donde el ex chico reality publicó una nueva destapada fotito. La misma que ocupó dejar un misterioso mensaje que no dejó indiferente a nadie.

«Muchas veces no escuches a tu corazón y escucha los consejos sobre todo cuando te dicen… corre de ahí», señaló Luis Mateucci sembrando la duda entre los cibernautas de la plataforma.

Las palabras previo al quiebre del chiquillo con la ex chica Mekano

En el marco de las vacaciones familiares de Daniela Aránguiz y su familia (considerando a Jorge Valdivia) en Miami a fines del año pasado, Luis Mateucci se refirió al futuro de su coqueteo con la panelista de Zona de Estrellas.

«No se me cruza por la cabeza pensar en algo con Daniela Aránguiz mientras está con su marido», dijo el chiquillo, a quien también se le vinculó con Gala Caldirola hace muy poco tiempo.

«Si ella se quiere separar, que se separe, que termine su relación como corresponde y después hablemos. Yo ya no me voy a meter más en nada. Yo ya hice punto y aparte. Cuando ella defina su situación, puedo volver a hablar con ella», dijo Luis Mateucci en el contexto del amorío que no tuvo un rumbo positivo.