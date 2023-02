Pedro Pascal recibió impresionante propuesta por parte de Pancho Saavedra

Pedro Pascal, se convirtió en uno de los actores chilenos más populares del último tiempo. No solo en Chile, sino que a nivel internacional. Lo hemos visto en series como: «Narcos», «The Mandalorian» y «The Last Of Us».

En ese sentido, el actor suele salir en diversos medios. Recientemente, participó de una sesión de fotos para Flaut Magazine y posteriormente, subió unas fotitos de la revista, las cuáles se llenaron de comentarios positivos.

Uno de los mensajitos que recibió, fue de nada más ni nada menos que Pancho Saavedra. El querido presentador de TV, lo invitó formalmente a ser parte de uno de sus programas.

¿Qué dijo?

«Ven a hacer un Lugares que Hablan conmigo, te muestro todos los lugares impresionantes que te aseguro no conoces. Un abrazo, te admiro», le comentó Pancho Saavedra a Pedro Pascal.

El comentario lleva 500 me gustas e inmediatamente los fanáticos respondieron al mensajito esperando la reunión entre los dos personajes. Cabe destacar, que el actor aún no responde.

«vamos que se puede!!!!! @pascalispunk los quiero ver comiendo curanto en Chiloé», «oh ese crossover estaría increíble🙌 imagínate a Pedro comiendo cazuela o siendo catalogado de churrazo por alguna señora del sur», sería muy divertido verlos juntos en un capítulo», «Sería maravillosoooo ,ojalá te diga que acepta! 😍 yo ahí feliz viendo a ambos en un capítulo especial de Lugares que hablan. Vamos Pedro Pascal ! Acepta recorrer tu país de origen con Panchito» y «eres un amor Panchito , se seguro sería un exitazo lugares que hablan junto a famosos», fueron algunos de los comentarios.

Revisa el comentario acá:

El primer año de su hijita

El domingo, Pancho Saavedra, compartió una publicación celebrando el primer cumpleaños de su retoña.

«Vengo a aplaudir y recomendar el trabajo increíble de @thecandytower la dedicación en cada uno de sus torres de caramelos, los hace únicos y hermosos❤️Los niños estaban felices en el cumpleaños de nuestra hija ❤️ Gracias querida Pao por todo tu talento«, escribió junto a la postal.