«Dejan huella como tú»: Camila Andrade se despide tras gran pérdida

Camila Andrade, se convirtió en unas de las figuras públicas más reconocidas del mundo de los famosillos en nuestro país. Desde su ingresó a «Calle 7» y posteriormente, a «Yingo», la modelo a participado de diversos espacios televisivos. Incluso, se coronó como Miss Chile en 2013.

En esa línea, la modelo, comparte diversas cosas a través de su Instagram para encantar a su seguidores. Lamentablemente, ayer publicó una triste postal tras la partida de su perrito.

El sentido mensaje

«Hoy Am se fue la mitad de mi corazón, uno de los motores de mi vida. Mi guerrero de tantas batallas, mi cómplice silencioso, el hijo perruno más amoroso y noble que conocí en mi vida, el más valiente del mundo», partió contando Camila Andrade.

«Nunca estuvo mejor puesto el nombre de Rocky en un perrito como en ti, tanto que luchaste por quedarte con nosotros, amabas el amor, el cariño y roncar por sobre todo. Te fuiste y debe ser de los momentos más dolorosos que he vivido en el último tiempo, te clavaste en mi corazón desde que te vi», agregó.

«Tenías 3 meses me enamoré de ti al tiro, te llamaron «chiquilin» y apareciste debajo de una mesa con los ojos más tiernos y brillosos del mundo, de ahí supe que me habías elegido tú a mi, no yo a ti», agregó.

«Jamás pensé que de ese momento tan único iba a tener que tomar la decisión con mucha valentía de algún día dormirte para siempre, con dolor, pena y angustia tuve que decidir después de 4 años y medio tener que dejarte partir, pq el egoísmo de tenerte a mi lado y que sufrieras un día más no me lo podía perdonar, ya estabas sufriendo», explicó sobre la situación de su perrito.

«Tengo claro que cumpliste tu ciclo aquí, que no me dejas sola, hiciste calzar los tiempos perfectos para que en tu partida no me sintiera tan desolada«, manifestó la modelo.

«Algunos llegan y otros se van.. pero calan profundo y dejan huella como tú la dejaste en tantas personas Rocky, fuiste muy querido en c/lugar que íbamos», finalizó Camila Andrade.

Revisa las postales acá: