«Demasiado delgada, no se ve bien»: Carolina Arregui preocupa tras posar en bikini

Carolina Arregui sigue marcando presencias en las teleseries chilenas tras una larga y gran trayectoria. Pero la pantalla chica no es su única vitrina, ya que la actriz también está más que presente en su cuenta de Instagram con más de 720 mil seguidores.

En la actualidad, la intérprete nacional de 57 años comparte publicaciones de sus proyectos en la tevé chilena. Tal es el caso de la teleserie, Juego de Ilusiones, que dejó momentáneamente para tomarse unas pequeñas pero más que buenas vacaciones en Brasil.

La reconocida actriz agarró sus pilchas y se mandó a cambiar con su esposo, Roy Sothers. Con él ha compartido varios registros y también solamente de ella, como fotitos y videos en bikini.

Precisamente con relación a este último aspecto, le han llegado buenos comentarios Carolina Arregui. Aunque también para muchos es tema de preocupación el actual estado de físico de la actriz, quien no ha parado de subir fotos desde Brasil.

Las reacciones a la más reciente postal de Carolina Arregui

«Comparto con ustedes un poquito de esta experiencia maravillosa… les mando un abrazo apretado 🤍🥰», escribió la intérprete con un papel protagónico en Juego de Ilusiones.

Asimismo, en la publicación recibió comentarios de Diana Bolocco quien expresó: «Que belleza! ❤️», al igual que por parte de su hija, María Jesús Sothers quien dijo que la extrañaba mucho.

Aunque tal como te mencionamos antes, también hubo mucha preocupación por el físico de la actriz.

«Eres tan linda pero no sé porque está tan delgada si antes estaba súper»; «Muy lindas tus fotos pero estas muy delgada»; «Mmmm irreconocible eras más linda con unos kilitos más»; «Eras tan bella no te hagas nada mas»; «Demasiado delgada, no se ve bien»; «Ni la sombra de lo que fue la gran Carolina Arregui…!!!!», señalaron algunos cibernautas.