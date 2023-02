El sentido mensaje de María José Quintanilla tras partida de conocido rostro de Mega

María José Quintanilla fue una de las tantas figuras que lamentó la reciente salida de un querido compañero de Mega. La cantante y rostro importante de Mega así lo hizo saber al enviarle un sentido mensaje al ahora ex comunicador de la estación.

La animadora de «La Hora de Jugar» llegó hasta la publicación del periodista para entregarle palabras de ánimo, y desearle lo mejor en el marco de su gran desafío en su nueva casa televisiva.

El sentido de María José Quintanilla en redes

Tal como te informamos hace un par de jornadas, Simón Oliveros (el ex periodista de Meganoticias Amanece) decidió escoger un nuevo rumbo profesional y arribar a TVN, donde compartirá con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en el matinal del canal, «Buenos Días a Todos».

Asimismo, el mismo periodista confirmó la noticia al compartir un video recopilatorio de sus momentos en Mega, musicalizado con el tema «Hasta la Raíz» de Natalia Lafourcade. Ahí realizó un breve reflexión para acompañar el registro que de seguro le trajo muchos recuerdos a su memoria.

«12 años @mega.tv querido!! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», aseguró Simón Oliveros en la publicación a la que llegó María José Quintanilla para entregarse solo buenas vibras.

«Ufff, te voy a extrañar, que ganas de hacer algo juntos, porque eres tan talentoso y buen compañero!», comenzó diciendo la artista en la emotiva despedida de su ex compañero.

Igualmente, junto con ello también expresó: «donde estés, brillarás, eres seco y te mereces crecer! Te lo mereces hace rato! Donde estés, te veré igual Jajajjaja buena suerte amigo!», añadió la también animadora de la estación que dejó Simón Oliveros en busca de nuevos desafíos.

«@mjqoficial linda mi cote hermosa ya llegará ese día te recontra quiero», respondió por su parte Simón Oliveros, dejando la puerta abierta a un proyecto junto con María José Quintanilla.