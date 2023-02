María Luisa Godoy sorprendió con impresionante cambio de look para Viña 2023

Estamos a nada que comience Viña 2023, se viene la semana que le da el toque al final con las diversas presentaciones de artistas durante, esta vez, la semana del 19 al 24 febrero.

En ese sentido, quienes darán vida a las noches viñamarinas, serán nada más ni nada menos que Martín Cárcamo y la querida, María Luisa Godoy. Los animadores están preparándose para quedar tiki-taka para el festival.

Hoy, a través del «Buenos Días a Todos», el matinal de TVN, el recién llegado, Simón Oliveros, tuvo su primer desafío junto a la animadora del certamen.

El nuevo look de María Luisa Godoy

El periodista tuvo que acompañar a su futura colega a su último día antes de partir a Viña del Mar. Todo ocurrió en el gimnasio, donde Godoy, entrena. Al entrar en pantalla, la animadora sorprendió con su radical cambio de look.

«¡Estás muy rubia!», inició Simón Oliveros.

«¿Te cuento la verdad? Me fui a hacer un poquito de iluminación y quedé más rubia… quedé como Checi, como Angélica Castro, como Bolocco Cecilia», reveló la animadora sobre su look para Viña 2023.

«Fui a que me lo bajaran y me lo bajaron, ayer fui de nuevo, dije: estoy sigo súper rubia y me lo bajaron, este es el resultado. Imagínate como había quedado», confesó María Luisa Godoy.

«Era mucho más rubia, igual sigo rubia, no me hallo mucho», confeso la animadora sobre su look en Viña 2023.

Revisa el nuevo look acá:

La llegada de Simón Oliveros

Hace unos días, llegamos con el rumor de la salida de Simón Oliveros de Mega. Esto, tras diversos cambios en su trabajo, ya que pasó de estar en Meganoticias Amanece y Mucho Gusto a solo el matinal.

La noticia fue confirmadísima por el mismo periodista, quién comentó a través de su cuenta de Instagram que se despedía de la casa televisiva que lo vio durante 12 años.

«12 años @mega.tv querido !! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», expresó a través de su red social.