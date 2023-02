«Entré en shock»: el violento intento de encerrona que sufrieron Marcianeke e Ignacia Michelson

Marcianeke volvió a vivir una violenta situación en su vehículo, aunque esta vez en compañía de la modelo, Ignacia Michelson, quien relató como fue el estresante momento con cinco desconocidos que iban encapuchados.

«Íbamos en la camioneta del Mati (Marcianeke) y nos estacionamos afuera del departamento de una amiga», comenzó diciendo la ex chica reality en una reciente entrevista con LUN.

Asimismo, Ignacia Michelson continuó diciendo: «estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto super chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen ‘bájense del auto’. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo: ‘no, no, no’. Se tiró para atrás (conduciendo) y siguió», contó.

«Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo», complementó la modelo, quien señaló que el auto BWM 2023 color gris y modelo X5 de Marcianeke si sufrió daños al tratar de huir del lugar.

Ignacia Michelson se confiesa sobre las sensaciones que tuvo en el complejo momento

La modelo chilena indicó que Marcianeke estaba «demasiado tranquilo», así que él la calmó a ella y a una amiga. «Yo estaba muy asustada y él trataba de calmarme. La situación me estresó, entré en shock», detalló Ignacia Michelson.

La ex Acapulco Shore reveló que los vecinos del lugar llamaron a Seguridad Pública de Ñuñoa, quienes llegaron en 3 minutos. Además, también señaló que eso nunca le había pasado y enfatizó tras ser consultada nuevamente que Marcianeke «actuó muy bien».

«Me da miedo andar sola. No vuelvo a esperar a nadie afuera de la casa. Mati va a tener que salir conmigo, obligado», dijo Ignacia Michelson entre risas, asegurando que haría la denuncia correspondiente en Carabineros de Chile, porque necesitan las cámaras del edificio para ocupar el seguro del vehículo del artista urbano.