«Merecidas las recetas»: destrozan a Adam Levine por el increíble show de Christina Aguilera en Viña 2023

Christina Aguilera llegó a la Quinta Vergara para abrir la quinta noche con un show de calidad mundial. Por supuesto, esta presentación no decepcionó a los fanáticos que la vieron sobre el escenario y que partieron directamente al Instagram de Adam Levine, vocalista de Maroon 5.

Los fanáticos de «Xtina» y los que no, pero quedaron sorprendidos con su «performance», recordaron la criticada aparición de los intérpretes de «Sugar», quienes no dieron la talla en la Quinta Región hace solo tres años en Viña 2020.

Los mensajes contra Adam Levine

Fue a través de una publicación de Maroon 5 en su perfil de Instagram, donde los cibernautas detuvieron los mensajes de «recetas» por comentarios relacionados con Christina Aguilera.

«CHRISTINA AGUILERA ES LO MÁXIMO, mañas»; «no entiendo cómo hizo una canción con alguien tan mañas»; «Viste que es fácil hacer un buen show y ser simpático y humilde»; «Vieron que no era difícil hacer un show decente, tienen bien merecidas todas las recetas»; «xtina>>>>>maroon 5», fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

Un espectáculo de talla mundial

El show de Christina Aguilera estuvo marcado por una increíble puesta en escena con bailarines y todo el equipamiento necesario para su presentación.

La presentación a lo grande con el éxito «Dirrty», para después continuar con temas como «Bionic, «Vanity», «Genie In A Bottle» y «What A Girl Wants». Estas canciones precedieron la recepción de las Gaviotas de Plata y de Oro, que solo fueron un pequeño momento de la increíble puesta en escena de Christina Aguilera.

De ahí en adelante, la artista estadounidense se lanzó a cantar canciones como «Feel This Moment», «Anom», «Show Me How To Burlesque», «Xpress», «Lady Marmalade», «Beautiful», «Fighter» y «Let There Be Love», que cerraron un show de poco más de una hora, siendo la antesala perfecta para los fanáticos que dirán presente en el Movistar Arena los 25 y 26 de febrero en Santiago de Chile.