«Eres patética»: Anita Alvarado vuelve a lanzarse sin filtro contra Daniela Aránguiz

Anita Alvarado advirtió y no se demoró mucho en cumplir lo prometido a través de su cuenta de Instagram, ya que la ex Geisha volvió a realizar una transmisión en vivo contra Daniela Aránguiz.

«No hay que hacer leña del árbol caído, hay que hacer carbón», adelantó Anita Alvarado durante la tarde del pasado lunes 27 de febrero, junto con añadir: «por supuesto que tengo que opinar, porque las mentiras siempre se descubren. Me dan unos minutitos porque disfrutaré de unos ricos mariscos junto a mi familia feliz!», dijo antes de lanzarse mediante la red social cerca de las 20.00 horas.

La nueva «tiradera» de Anita Alvarado

«Me pongo nerviosa, porque te voy a desenmascarar», confesó de entrada la influencer, quien sin miedo se volvió a lanzar sin filtro contra la panelista de Zona de Estrellas.

«Cuando dijiste que no tenías problemas con él (Valdivia), que eran amigos, ¿qué te importa si él anda con otra persona?. ‘Ay, la diputada tanto’, ¿qué importa si es diputada? ¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir: ‘Es que andas por interés con mi marido'», lanzó Anita Alvarado.

No obstante, la ex Geisha chilena no se quedo en lo anterior, ya que volvió enfatizar en la figura de Maite Orsini. «Tú dijiste que no era tu marido, es tu ex. ¿Qué te duele? ¿Que (Maite Orsini) sea linda? ¿Que sea inteligente? ¿Abogada? Entonces ahora, tú tienes que demostrar todo lo que dijiste», agregó, según constató La Cuarta.

«Eres arquitecta, sí, eres una gran arquitecta de la mentira. Ya abúrrete de mentir (…) Eres patética. Entonces, no encontraste nada mejor que pegarle», señaló Anita Alvarado en su Instagram.

«Si yo fuera psicóloga, te mandaría al psiquiatra, y te dejaría internada para que te recuperaras, honestamente. ¿Cómo no vas a tener una amiga?, alguien que te diga: ‘Entiende, esto ya no resultó’», dijo la emprendedora, sin guardarse nada en su perfil.