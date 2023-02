«Eso sí que me golpeó»: Don Francisco reveló uno de sus momentos familiares más complicados

Uno de los rostros más reconocidos a nivel nacional es el de Mario Kreutzberger, mucho más conocido como Don Francisco. El mismo ha gozado de una amplia fama en los 60 años de trayectoria que ha tenido su vida en televisión.

Sin embargo, esta conexión directa con la fama y la televisión significó dejar de lado y sacrificar uno de los puntos más importantes de su vida, su familia. Esto no tardó en generar varios efectos negativos en la misma, los cuales recientemente se dieron a conocer.

El sacrificio de Don Francisco

En lo que fue una conversación directa con Jorge Ramos de ViX+, Mario Kreutzberger dejó de lado su conocido personaje de Don Francisco para hablar de su vida personal, en donde dejó en claro que su vida personal se vio muy afectada por la alta cantidad de tiempo que pasaba en el canal.

Bajo este mismo punto, el reconocido exconductor de la Teletón expresó que esto incluso lo obligó a tener que cambiar la rutina que generalmente tenía en su vida.

«Tuve que llevar a mis hijos al psiquiatra», contó en un principio el recordado rostro de Sábado Gigante, dando a conocer los primeros indicios del complejo momento.

En base a lo anterior, explicó un poco más respecto al tema. «El psiquiatra les pidió hacer un dibujo e hicieron a la mamá grande, el hijo mayor, después venía la hermana, después el hermano menor y un tipo que se estaba cayendo de la foto».

Posteriormente, agregó el punto más fuerte ante el tema. «Después el tipo (doctor) me llamó y me dijo: ‘Ese es usted’, eso sí que me golpeó»

Esto terminó por marcar un antes y un después en su vida, asegurando que posteriormente dejó los días martes exclusivamente para compartir con su familia y poder arreglar la situación, según consignó el medio HOLA!.