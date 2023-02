«Estás sin sostén»: Ernesto Belloni recuerda particular momento junto a Luli en camarines

En lo que fue su presentación en el programa Buenas Noches a Todos, el humorista nacional reveló una particular historia que vivió junto a la reconocida Nicole Moreno, más conocida como Luli.

El mismo hecho habría tenido lugar en uno de los camarines que los mismos tenían como artistas, espacio en el que se dio el particular hecho.

El desnudo de Luli

Bajo su ya mencionada presentación en el programa, Eduardo Fuentes aprovechó para preguntarle a Ernesto Belloni acerca de las musas y las chicas Morandé con las cuales él había compartido, centrándose en cuál era la que más destacaba.

En base a este punto, Belloni contó una particular historia para responder, la cual se centraba en la ya mencionada mujer. «La Marlen. Después la Pamela Díaz también. En general todas. La Luli también», expresó el mismo en un inicio.

«Yo le tengo un amor especial a la Luli porque es una mujer que trabajaba tanto para su familia, esforzada. No era de esas que terminaba la función y salían a comer. O iba a trabajar o se acostaba. Súper responsable con el trabajo», siguió relatando.

Finalmente, continuaría con la fuerte anécdota. «Lo único malo que tenía es que de repente estábamos en las carpas, en el camarín, y llegaba sin sostén y venía con dos sostenes en la mano, con calzones y sostenes, y me decía ‘Er’, porque me decía Er. ‘¿Sí…?’ Y yo lo miraba. Maravillosa. Pero el ángel bueno a mí me pegaba dos cachetadas», expresó.

A lo que posteriormente concluyó con más detalles. «Me decía ‘¿cuál uso, el blanco o el negro?’. ‘Luli, estás sin sostén’. ‘Ay disculpa, ¿pero cuál te gusta?’. ‘Cualquiera’. Era ese nivel de confianza. Si cuando tú vas a trabajar, sobre todo en eventos, no tienes camarín, todas se desnudaban», expresó el mismo, según lo consignado por Glamorama.