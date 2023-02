«Siempre he sido super visionaria»: Luli revela cuál es su sorprendente patrimonio económico

Nicole Moreno, más conocida en farandulandia como «Luli», fue la famosilla principal del más reciente episodio de Juego Textual, a través de las pantallas de Canal 13.

La modelo fitness fue recibida con bombos y platillos, ya que no solamente era interesante conocer más de su vida. Pues Luli es una de las flamantes confirmadas para la nueva temporada de Aquí se Baila, una de las principales apuestas programáticas del canal.

Asimismo, la blonda tocó varios aspectos personales. Entre ellos, se encuentra la conversación sobre su patrimonio, que en la actualidad alcanza la cifra de un millón de dólares.

Luli cuenta la firme sobre el impactante aspecto económico de su vida

«Siempre he sido súper visionaria. Más allá de las cifras, si pude yo, todas podemos», señaló Nicle Moreno sobre lo que ha obtenido desde que inició en el mundo laboral desde los 13 años.

Del mismo modo, la modelo fitness se refirió a cuál fue su estrategia durante todos estos años. «Lo que uno trabaja y se esfuerza hay que invertirlo. Es mejor capitalizar, y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. El secreto es ser ordenado, disciplinado y tener claro hacia dónde va tu vida», continuó diciendo Luli.

Esa misma disciplina es la que aplica para su actual ocupación, ser modelo fitness en competencias internacionales. «En 2019 me empecé a ordenar, aprendí a comer y descubrí esto gracias a un coach que tenía. El fitness se transformó en mi modo de vida, lo amo y lo atesoro. Entreno 2 horas diarias, me cuido en mi alimentación», dijo Nicole Moreno, quien ha sido cuatro veces campeona.

Consultada sobre si hay algo de su pasado de lo que se arrepiente, la ex chica reality dijo que no. «Para mí todo es un aprendizaje, sino no sería la persona que soy hoy en día. Esa es mi filosofía de vida. De lo que más me podría arrepentir es de no haber sido fitness antes», aseguró Luli.