«Guru Guru» vs. «Tutu Tutu»: el duelo que marcará la nueva temporada de Aquí se Baila

Desde Canal 13 confirmaron que quedan pocas semanas para el estreno de la nueva temporada de Aquí se Baila, que ya cuenta con varios participantes confirmados como Claudio Moreno y Kurt Carrera, comediantes y humoristas que interpretan a los personajes de «Guru Guru» y «Tutu Tutu».

En ese sentido, ambos los responsables que están detrás de los personajes que se hicieron famosos en los programas «El Mundo del Profesor Rossa» y «Morandé con Compañía» entregaron sus primeras palabras. Esto previo al estreno de la nueva edición del programa de baile, que enfrentará a los humoristas detrás de los «plumíferos personajes».

El gran enfrentamiento de la nueva versión de Aquí se Baila

«Nosotros hacíamos era una parodia directa a ello», comenzó diciendo Kurt Carrera, sobre su personaje que se originó del conocido «video prohíbido» de los personajes del espacio infantil de Canal 13.

«Cuando nosotros aparecimos coincidió con que a ellos les fue muy mal, entonces antes no nos caíamos bien. Claudio me tenía mucha mala, sin saberlo yo. Al principio él también me caía mal porque hablaba pestes de nosotros. Pero lo comprendí y conocí a un ser maravilloso», recordó Carrera sobre la enemistad que nació por la parodia.

Por su lado, Claudio Moreno se refirió al show que tienen ambos llamado «Desplumados», que enfrenta a los personajes del mismo modo que pasará en Aquí se Baila.

«Es bonito porque tenemos a los ‘rivales’, que son ‘Guru Guru’ y la versión ‘Fruna’ de ‘Guru Guru’. Nuestro espectáculo es precisamente sobre eso, partiendo con una rivalidad y luego encontrándonos», detalló el comediante.

En cuanto a sus apariciones en el programa de Baile, Kurt Carrera fue el primero en aceptar, y él también fue el encargado de motivar a su colega. Considerando que trabajaban juntos y que podían coordinar sus tiempos.

«Sólo espero no ser el primer eliminado, con eso me doy por pagado», señaló Kurt Carrera, mientras que Claudio Moreno aseguró que habrá juego entre ellos sin necesariamente considerar los disfraces.