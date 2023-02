Hija de Jorge Zabaleta y su primera aparición de televisión: «Tocar con mi abuelo es un orgullo»

El jueves 9 de febrero se emitió un nuevo episodio de Socios de la Parrilla que contó con la especial aparición de la familia de Jorge Zabaleta.

El trío de «socios» recibió a cuatro invitados que vinieron directo desde la Nueva Ola de los 60: Horacio Saavedra, Wildo y los hermanos Zabaleta. Es decir, Antonio y Miguel, padre y tío respectivamente del conocido actor.

Los músicos, que actualmente se presentan en los escenarios de Chile bajo el nombre de «Los Inolvidables de siempre» junto con otros artistas como José Alfredo Fuentes, Gloria Benavides y Germán Casas, abrieron el programa cantando los clásicos de Los Red Juniors, «Dime» y «Al pasar esa edad».

Junto con ello recordaron que en los años 60 la intensidad de sus giras era tal que se presentaban a menudo dos o tres veces en el mismo lugar.

«El casino de Viña tiene el récord: 11 salidas en un día hicimos con los Bric a Brac», recordó Antonio Zabaleta, papá del intérprete chileno, y agregó que a sus 80 años le sorprende seguir vigente.

«Jamás pensé en llegar a esta edad cantando estas canciones, y no sólo cantarlas, que me las pidan (…) El escenario es como una vitamina para seguir. A veces he dicho ‘No sigo, voy a jubilar, hasta aquí no más llego’. Lo he pensado varias veces. Pero mientras dure la voz que me entregaron de arriba, la ocuparé, porque esa voz me la entregaron para darla. Yo voy a morir arriba del escenario», dijo el progenitor de Jorge Zabaleta.

La gran aparición de la retoña de Jorge Zabaleta

Para cerrar el programa, la hija del medio del «socio», Milagros, se unió a la conversación para saludar a su abuelo. A modo de gran sorpresa, la joven artista y música, de 16 años, tomó las baquetas para acompañar en la batería a su abuelo y su tío abuelo interpretando la canción «Anoche yo soñé».

«Tocar con mi abuelo es un orgullo, él que me inspiró en la música», dijo Milagros tras la canción que sorprendió gratamente a Jorge Zabaleta.