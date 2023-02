Kiwi se sincera después de su salida de TVN: «Fue una injusticia muy grande»

Arturo Walden, más conocido como «Kiwi», no ha tenido una buena última jornada debido al momento que hizo pasar a la comediante, Pamela Leiva, tras robarle un beso, lo que provocó su desvinculación de TVN.

El comunicador tenía el rol de notero mientras lo que duraba el Festival de Viña 2023. Sin embargo, pese a que este vínculo se pudo haber extendido, esto no ocurrió debido al hecho que provocó la autocrítica del Kiwi.

«Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual», señaló el ex rostro del canal estatal, quien contó que tiene una hija de 23 años y que no le gustaría que alguien se propasara con ella.

Asimismo, en conversación con LUN también dijo: «me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío (…) También siento que me equivoqué. Pero, ¿Quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado», agregó el Kiwi, quien volvió a hablar brevemente con el medio antes mencionado, después de su desvinculación con TVN.

Kiwi acusa un trato injusto tras el término de su contrato con TVN

«Estoy mal, muy mal. Pero, ¿podemos hablar después?», señaló al medio de comunicación mientras hacía sus maletas de regreso a Santiago en compañía de su pareja, María Elena Véliz.

Asimismo, el ex rostro de TVN indicó: «fue una injustica muy grande, pero bueno. Es terrible (…) Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito», señaló Arturo Walden.

«Soy una buena persona, me equivoqué, pero no es para la forma en que lo hicieron», cerró diciendo el Kiwi, quien publicó una postal «cuando era rostro de TVN» y del apoyo de su pareja.