«La chilena más hermosa»: Fran Undurraga deja la grande con impactante fotito

Fran Undurraga sigue sacando suspiros en su cuenta de Instagram con más de un millón y medio de seguidores. Pues la chiquilla no para de dejar la grande subiendo coquetas fotitos en su perfil, lo que volvió a repetir recientemente.

Recordemos a mediados de enero la modelo chilena causó sensación tras subir unos registros en bikini. En esa ocasión, Fran Undurraga sorprendió con una postal que generó cerca de mil reacciones, en las que predominaron los piropos para la chiquilla.

Esto se repitió con otras fotitos en traje de baño, modelando con una tabla de sur en las que su retaguardia salió más que favorecida. Al igual que hace unos días, cuando Fran Undurraga se lució con una postal posando a todo cachete y sobre una roca a las orillas del mar.

La situación no fue distinta durante el cierre del pasado fin de semana, ya que la creadora de contenido erótica en Unlok, compartió una fotito de rodillas, otra vez bikini y repitiendo la fórmula con una tabla de surf.

Fran Undurraga deja en llamas las redes

«Wow! Amé el surf! Y posar en la tabla también!», escribió Fran Undurraga en la osada postal que encendió su perfil de Instagram en una nueva ocasión.

Para variar, la ex chica reality dejó la patá con las miles de reacciones en su cuenta, puesto que la incendiaria postal de Fran Undurraga sumó más de 31 mil me gusta y cerca de 400 comentarios en poco más de una jornada.

«No se por que, pero desde hoy amo el surf 🔥😍»; «Noo maan hasta que se me caiga 😍»; «La chilena más hermosa 😍»; «Eres un sol me has encandilado mi vista»; «Hermosa como siempre»; «seca fran, representante de la belleza chilena», son solo algunos de los piropos que llegaron a Fran Undurraga en su cuenta.