«La sensualidad hecha mujer»: la sesión de La Rancherita que causó furor en Instagram

La Rancherita está más presente que nunca en su cuenta de Instagram, en la que casi llega a la cifra de 300 mil seguidores. Esta cuenta es ocupada por la chiquilla para promocionar su carrera musical y sus emprendimiento.

Aunque Carolina Molina también usa su perfil para dejar la grande entre sus fieles seguidores, subiendo alguna postal de alto impacto. No obstante, ahora la cantante no enamoró a los cibernautas con una postal en traje de baño ni otra osada apuesta.

En esta pasada, la artista nacional encantó a sus seguidores con dos registros de una sesión de fotos, que subió a su perfil en dos partes y que tuvieron el mismo impacto positivos a pesar de la casi semana de diferencia.

Las fotitos de La Rancherita que sacaron aplausos

«Buta que estoy contenta!!! Hace tiempo que no me sentía tan feliz, en todos los aspectos. Me encantaría saber que uds estén sintiendo lo mismo. Bendiciones para todos. Gracias papito Dios🙏💜», dijo Carolina Molina en la primera postal, donde aparece solamente sentada y sonriendo a la cámara.

Días más tarde, La Rancherita compartió otra publicación de la misma sesión de fotos, generando las mismas reacciones que la primera, aunque en esta ocasión promocionó su más reciente sencillo musical.

«A quien le vas a decir QUE TE CREÍ?!!! Jajaj pa que no ande peleando, mejor dediquele mi última canción🎵 #quetecreiYA SONANDO EN LAS MEJORES RADIOS DEL PAIS📻 Y en todas las plataformas digitales», señaló la cantante en la reciente postal que sumó más piropos para la chiquilla.

«Te ves hermosa Carolina 😍😍»; «La sensualidad hecha mujer»; «Siempre la mejor model»; «Preciosa ❤️❤️»; «Siempre genial»; «Simplemente hermosa 🙌»; «Muy buen tema 👏», fueron solo algunas de las reacciones en las comentadas fotos en el perfil de Carolina Molina.