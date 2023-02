¡Llegará a la pantalla chica!: hija de Jorge Zabaleta hará su debut en televisión

Este jueves se emitirá otro episodio más de Socios de la Parrilla, uno de los estelares más queridos de las pantallas de Canal 13. En esta ocasión, habrá una especial invitada al espacio: Milagros, hija de Jorge Zabaleta.

Ella se unirá a la conversación con otras grandes apariciones en el programa. Entre ellas, estarán «Los Inolvidables de Siempre» que incluyen a los Hermanos Zabaleta, Antonio y Miguel (padre y tío respectivamente del actor). Además del cantante Wildo, y el pianista y director de orquesta, Horacio Saavedra.

La joven de 16 años se aventurará para mostrar su talento con las baquetas, acompañando en la batería a su abuelo y su tío abuelo en una canción.

El gran encuentro musical de la familia de Jorge Zabaleta

En el capítulo, cada uno de de los invitados contará historias de sus sesenta años de carrera desde la Nueva Ola. Al respecto, Horacio Saavedra, quien se desempeñó por décadas como director de orquesta del Festival de Viña del Mar, recordará sus cercanas relaciones con algunos importantes artistas que se formaron en el certamen.

«La primera vez que vino Julio Iglesias fue solo con una guitarra, y después vi cómo progresó, estudió y lo que llegó a ser. Siempre me buscaba para mostrarme cómo había mejorado su técnica. Lo mismo Luis Miguel, que cuando era niñito me veía, corría y me decía ‘Maestro’. Eso significa que hiciste bien la pega no más», señalará.

Por su parte, Wildo recordará su época viviendo en México, cuando destacó jugando al fútbol entre otros artistas en los años 80. Entre ellos, un joven Luis Miguel.

«Era el mejor cantante que he visto, pero el w… más malo para el fútbol. No tenía conocimiento de reglas básicas del fútbol. No sabía lo que era el offside», contará sobre el “Sol de México”.

Por su parte, Antonio Zabaleta rememorará el tiempo en el que se fue a vivir a España en los años 60, antes de casarse con la madre de Jorge. Según contará, estando en Europa, con el corazón roto por un quiebre amoroso, tuvo algunos romances, uno de ellos ni más ni menos que con una famosa actriz. «Tuve una amistad, no fue amor amor, con la hija de Chaplin, Geraldine Chaplin», confesará.