«Se lo farrearon»: Icónico rostro de Mega abandonaría el canal

Siempre los rostros televisivos migran de un canal a otro e incluso vuelven a sus casas televisivas, después de proyectos que son fracasos. Mega, es uno de los canales que lidera en sintonía, pero no esta libre de las idas y venidas de las figuras públicas.

Durante este año, uno de los reconocidos noteros del canal ha sufridos diversos cambios en el espacio televisivo. De hecho, solía conducir «Meganoticas Amanece», además de participar como reportero de Mucho Gusto.

No obstante, hace unas semanas, se fue del noticiero y se quedó en el matinal. Estamos hablando del mismísimo, Simón Oliveros.

Cuando el notero dejó el espacio, dedicó las siguientes palabras a través de su Instagram: «Hoy dejé oficialmente la conducción del Mega Noticias Amanece. (…) Gracias por hacerme parte de sus vidas. Así como no pregunto cuando me ponen tampoco lo hago cuando me sacan», relató.

La triste noticia

En ese sentido el actual notero del matinal de Mega, fue tentando por otro canal que al parecer no pudo rechazar. Según el medio «Todo Se Sabe», las conversaciones de Simón Oliveros con TVN estarían avanzadas y casi que listas.

El jugado notero llegaría al departamento de prensa de «Buenos Días a Todos» para darlo todo con su jugada actitud. De hecho, se sumaría junto con la esperada llegada de los nuevos conductores: Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

«Según los datos que nos hicieron llegar, el periodista @simonoliverosmg estaría listo para arribar a TVN para ser Notero del matinal @buenosdiasatodoscl y ser rostro del Departamento de Prensa, es así que Mega perdería un rostro potente», declaró el medio.

Las reacciones por sus seguidores no se hicieron esperar. «Sería una gran pérdida para Mega, se lo farriaron si es así, es un grande», «Simon tiene que ser animador para un matinal!!! Chispa buena onda periodismo!! Las tiene todas!! Simon animar el matinal del chile!!!» y «Claramente el mega se lo farrio».