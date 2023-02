Maite Orsini responde con todo tras revelación de Daniela Aránguiz: «Me parece triste y lamentable»

Daniela Aránguiz irrumpió en la farándula después de hablar de la presunta relación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini. Este tema fue tocado recientemente por la diputada, quien respondió a todos los ataques recibidos mediante un comunicado oficial.

«Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», dijo la panelista de Zona de Estrellas el pasado domingo en la noche.

Junto con lo anterior, Daniela Aránguiz también señaló: «ella (Maite Orisini) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio», lanzó la ex chica Mekano.

La respuesta de Maite Orsini en redes

«Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público», denunció la diputada en el inicio de su declaración pública.

Asimismo, Maite Orsini lamentó la violencia de los comentarios sobre su «intimidad» y las «mentiras» que se han públicado.

«En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación al ex diputado (Marcelo) Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor revelancia, pero tampoco, soy ni he sido amiga de su ex pareja», aclaró Orsini.

Además, la parlamentaria aclaró que ella está soltera y que en ese sentido, no acepta cuestionamientos sobre su vida privada. «Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto», señaló Maite Orsini, junto con explicar que su declaración público la hizo con el objetivo de detener la «violencia psicológica y digital directa» contra ella y su fmailia.

«Mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga», solicitó Maite Orsini a través de su cuenta de Instagram.