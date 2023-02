«Me desconecté»: La sentida reflexión de Laila Roth tras su paso por la Quinta Vergara

Ayer fue la última jornada del Festival de Viña del Mar. Como siempre, lo más esperado son los humoristas, ya que el público tiene la capacidad de decidir si continúan o se van para la casa. El cierre de los comediantes, estuvo protagonizado por Laila Roth.

La argentina se llevó una Gaviota de Plata, pero no termino por conquistar al «Monstruo». La rutina se basó en una mezcla de la cultura chilena y la trasandina.

Los chistes eran desde los problemas con su familia hasta el parecido con Willy Sabor y Vale Roth, no cayeron mal, pero no hubo conexión con la audiencia. La humorista, decidió parar ella misma su show tras recibir el galardón, ya que se dio cuenta que no debía seguir en el escenario de la Quinta Vergara.

La reflexión de la comediante argentina

Laila Roth, no ocultó sus sentimientos, posteriormente a la rutina, la comediante compartió libremente cómo se sentía durante la conferencia de prensa. Dentro de su declaración, destacó cómo vivió la recepción del público.

«Me sentí bien, hubo momentos en que estuve más tranquila y en otros más nerviosa», inicio la argentina.

«Por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces», explicó según recopiló Bio Bío.

«Lo disfruté muchísimo. Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero», agregó la comediante.

«Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás», confesó Laila Roth.

«No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general», finalizó.

