Monserrat Álvarez revela sus impactantes razones para no ir a la Gala de Viña 2023

La «Noche cero», es decir, lo que será la nueva Gala del Festival de Viña del Mar, está más cerca que nunca. La misma espera tener una alta cantidad de reconocidos rostros entre sus invitados, aunque también habrán varias ausencias, como el caso de Monserrat Álvarez.

A pesar de la alta fama que el rostro de Chilevisión ha obtenido durante el último tiempo, la misma reveló que no será parte del tan conocido evento, aunque ahora, contó también los motivos de esta ausencia.

¿Por qué no irá a la Gala de Viña?

Como ya te veníamos adelantando, la noticia se dio a conocer durante la jornada del pasado miércoles 15 de febrero en lo que fue el matinal, Contigo en la Mañana. En el mismo, se comenzó a hablar a fondo respecto a lo que será la tan conocida gala y los detalles acerca de la misma.

Fue bajo este punto, que Monserrat Álvarez se atrevió a soltar la pepa y contar sus razones para no aparecer en la ya mencionada «Noche cero» y otros eventos de carácter similar.

Acerca de esto, la misma contó que la última ocasión en la cual fue parte de una alfombra roja, ocurrió durante la gala del Copihue de oro. Según sus palabras, para lograr llegar a esta, se vio en la obligación de realizar distintas dietas y tener una extensa preparación previo al evento.

Sin embargo, cuando llegó el momento de la mencionada gala, ocurrió un gran inconveniente. «Este era un programa de televisión que salía la alfombra roja, y los animadores del Copihue teníamos que salir al último».

En base a esto, la periodista contó que la programación del evento tuvo ciertos retrasos, causando que todo el esfuerzo no valiera de nada, porque no salió en pantalla. «Me preparé un mes y finalmente, cuando sale la alfombra roja de los conductores, ya no estábamos al aire. No salimos al aire, entonces dije no»

El hecho terminó por marcar un antes y un después en cuanto a sus presencias respecto a las alfombras rojas. Aunque agregó que para esta ocasión «tuvieron la amabilidad de invitarme», según consignó Página 7.