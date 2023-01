Funó a su hija en vivo: Mujer interrumpe despacho de «Contigo en la mañana» para realizar particular denuncia

Durante la jornada del pasado viernes 20 de enero, un particular hecho se robó todas las miradas en lo que fue el despacho de Juan Pablo Queraltó en «Contigo en la mañana». El mismo, tuvo lugar en Cartagena y dejó más de una particularidad.

En este caso, todo ocurrió luego de que una mujer decidiera realizar una denuncia pública en contra de su hija, por un motivo en específico.

La denuncia en vivo

Mientras el mencionado periodista televisivo, Juan Pablo Queraltó, conversaba con distintas personas en lo que fue un particular despachó en la ya mencionada Cartagena, una mujer no perdió el momento para alzar la voz y realizar una particular funa.

«Yo tengo una hija que anda rondando por acá con su pareja y que andan robando. A mí me robaron. Así que tengan cuidado», dijo en un principio la mujer, generando un inmediato impacto en el periodista.

Psoteriormente, continuó con su denuncia. «Lamentablemente es mi hija, pero tengo que hacerlo. Ella es de Antofagasta, se llama Cristina (especificó tanto con nombres y apellidos) y tiene 28 años».

El momento se intentó interrumpir por parte del periodista, para evitar revelar la identidad de la mujer. «No digamos los nombres para evitar…», sin embargo, no lo logró. «Ya lo dijo igual», expresó.

Posteriormente, la mujer continuó agregando más detalles al respecto. «Es para que sepan. Tengan cuidado. Ella es chica, pelirroja y de trencita. A mí me robaron en la casa, yo los recibí para ayudarlos con la droga y resulta que fue peor para mí, porque me robaron».

Para concluir, contó un poco más acerca de su hija. «Ella tiene un niño chiquitito en Antofagasta, son los dos profesionales. La he tratado de ayudar, en el Juzgado la llevaron a Los Andes para que se recuperara, pero se escaparon», fueron sus palabras, según consignó La Cuarta.

Revisa el momento compartido por «Contigo en la mañana» través de su Instagram.