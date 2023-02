¿Murió la flor?: Aseguran que Mane Swett y Julián Elfenbein habrían terminado

El año pasado estuvo inundado de rumores que vinculan a Mane Swett con Julián Elfenbein, debido a las interacciones que existían entre ambos a través de sus redes sociales. Si bien ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente su relación, han salido muchas indirectas por cercanos a la pareja.

De hecho, a principios de enero, fue la mismísima, Fran García-Huidobro, quien comentó que está celosa del pololeo del animador con la actriz.

En la misma línea, en el cierre de la Teletón del año pasado, Karen Doggenweiler, dejó a la interpretación de la audiencia el romance. El publico pidió el beso de la animadora del matinal de Mega con Julia.

«Es que chiquillas, ahora a Julián lo van a retar. Es flaquita, pero brava. Igual te gustan las rubias», comentó.

El supuesto quiebre

En ese sentido, la periodista de faranduleros, Cecilia Gutiérrez, a través de su estelar «Zona de Estrellas», aseguró que el romance entre Julián Elfenbein y Mane Swett habría llegado a su fin.

«Lo que me da pena es que nunca pudimos ver una imagen pública de ellos, eso me da lata. Yo ruego para que vuelvan y así poder tener esa imagen», reveló la farandulera.

«Andaban muy cercanos en las grabaciones y fue él quien empezó a dar luces en redes sociales, a ponerle corazoncitos en los posteos. Ella más recatada al momento de contestar», explicó sobre la relación.

De hecho, hay dos hechos de la actriz que iniciaron con las especulaciones, primero que publicó una historia a través de su Instagram que da para hablar.

«Ganas de mandarme un #Shakirazo no me falta», haciendo referencia a escribirle a su ex: ¿Podría ser dedica a Julián Elfenbein?

Asimismo, Mane Swett, asistió al comentando matrimonio de su colega, Belén Soto, y se le vio sin acompañante, lo que podría definir el término de la parejita de famosillos.