«No cruzábamos la mirada»: Carolina Herrera y la infidelidad que lo separó por 13 años de su marido

Juego Textual llegó al final de su temporada cerrando con broche de oro, pues su último capítulo contó con la presencia de una importante figura de la lucha contra el Covid-19 en Chile: la doctora Carolina Herrera.

Asimismo, la médico internista brocopulmonar abordó un tema muy personal que no dejó a nadie indiferente: la infidelidad y el quiebre con su marido, Eugenio Olea.

Fue a través de las pantallas de Canal 13 donde Carolina Herrera entró en detalles de como lo descubrió y hasta como se reconciliaron.

La curioso historia de amor de la doctora Carolina Herrera

Al inicio de su conversación con las panelistas del espacio y con el conductor, Sergio Lagos, contó que ella le pidió matrimonio seis veces a su esposo, el psiquiatra Eugenio Olea, a quien conoció en la Facultad de Medicina.

«Cuando ya estábamos listos y él me dijo que mejor esperemos la beca primero, le dije: ‘no. Aquí está la argolla, yo no espero ni un minuto más’. Nos casamos a los seis meses de eso», reveló.

Sin embargo, tal como te adelantamos hace una jornada, confsó que el matrimonio se terminó producto de un mail. «Teníamos un correo en común, y recibo un mail que dice ‘Estimado doctor, lamento lo que ha pasado con el pasaje de la doctora, nos vemos’. Y la doctora no era yo», desclasificó, junto con realizar unas pruebas de ADN a unos cabellos rubios para confirmar sus sospechas.

Cuando finalmente encaró a su esposo, lo hizo de un modo muy peculiar. «Una mañana, a las 7 AM, en mi casa tomo el auto, un jeep, y le digo ‘¿Andas con otra persona?’, me dice ‘No’, y yo retrocedo el jeep y lo choco contra el pilar de mi casa», comenzó relatando Carolina Herrera.

De igual manera, la profesional de salud añadirá: «le digo ‘Dime la verdad’, ‘No, no ando con nadie’, marcha atrás de nuevo, segundo choque. Tercera vez, ‘¿Andas con alguien?’. ‘No, y te estás portando de una manera muy rara’, me dice. Le digo ‘A las 6 de la tarde todas tus cosas van a estar en la vereda, y el lunes nos vemos en el abogado’», señaló la médico internita broncopulmonar.

La reconciliación con Eugenio Olea

«Ahí te das cuenta de lo que significa la palabra traición. Nosotros estuvimos separados 13 años en los que yo no contesté el teléfono en mi casa para no escuchar su voz (…) Una de mis estrategias en la vida fue que jamás se hablara de él en la casa, él no existía. Él iba a buscar a los niños para llevarlos al colegio y no cruzábamos la mirada», dijo.

En esa misma línea, según relató Carolina Herrera, después de más de una década sin contacto, fue Eugenio Olea quien la fue a buscar tras un choque automovilístico. En ese momento, la doctora aprovechó de decirle que divorciaran. Cosa que cambió días más tarde, después de que esposo se ofreciera llevar a la celebración de los 30 años de la escuela de medicina en la que se conocieron.

«Por primera vez en 13 años nos sentamos, hablamos, y nuevamente me enamoré de él exactamente como la primera vez», indicó Carolina Herrera sobre la reconciliación con su marido.