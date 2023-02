«No es por defenderla, pero…»: José Antonio Neme analizó la intervención telefónica de Tonka Tomicic

No es novedad lo que ocurrió con Parived y el Caso de los Relojes Vip. En ese sentido, se han estado destapando cada vez más detalles y uno de ellos, fue una conversación telefónica, donde Tonka Tomicic, le decía que se «hiciera el hu…».

No obstante, hoy salió a la luz una conversación del anticuario con «La Tercera», que claramente dio para hablar a todo el mundo. José Antonio Neme aprovechó su espacio televisivo para sus reflexiones del caso.

¿Qué dijo?

En la transmisión de esta mañana de Meganoticias Alerta, el conductor, conversó con el abogado penalista, Claudio Uribe. En ese contexto, le consultó si la declaraciones de Tonka podrían jugar en su contra en medio de la investigación.

Tras esto, José Antonio Neme, explicó que no quiere defender a la animadora de Canal 13, pero sí entregó su punto de vista sobre los hechos.

«Voy a decir algo políticamente incorrecto. Estoy siendo súper franco. Muchos de ustedes, probablemente, no todos, si viene su pareja y les cuenta, dirían: Mira, hazte un poquito el hue…, espera un rato. Lo que pasa, es que en Chile nos cuesta reconocer lo que hacemos en forma íntima», partió diciendo.

«Uno esperaría que una conductora tenga una conducta moralmente intachable. A lo mejor es esperable, exigible, incluso (…) puede que no esté bien, desde el punto de vista moral, ni tampoco esperable para una Tonka Tomicic perfecta, animadora de televisión, pero eso no la compromete judicialmente, aunque no nos guste escucharlo», finalizó.

Las últimas declaraciones de Parived

A través de la entrevista difundida por La Tercera, el anticuario, reveló lo siguiente:

«Mi opción fue el silencio y no haber querido participar a lo mejor de las luces, puede ser. Cuando a alguien no se le conoce lo puedes decorar de cualquier cosa. Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios», declaró Parived.