¡No los cantó en Viña!: Christina Aguilera la rompe en su primer Movistar Arena con dos hits mundiales

Christina Aguilera dejó con ganas de más a muchos en el Festival de Viña 2023, y de seguro que varios que la vieron en la Quinta Vergara, se repitieron el plato el 25 de febrero recién pasado.

«Xtina» realizó su primero de dos shows en el Movistar Arena de Santiago de Chile, y tal como se esperaba, la artista estadounidense no decepcionó a los miles de fans que llegaron al recinto capitalino.

¡Volvió a arrasar!

Resulta que después de ser teloneada por la cantante nacional, Vesta Lugg, el show de Christina Aguilera inició de la misma forma que lo hizo hace dos noches atrás: con su hit mundial, «Dirrty».

Asimismo, fueron pasados las 21.30 horas cuando «Xtina» volvió a deslumbrar sus fans nacionales con su potente voz y su increíble desplante escénico.

El setlist de la famosa artista continuó con temas como «Bionic», «Vanity», «Genie In A Bottle» y «What a Girl Wants». Además, al igual que ocurrió en el Festival de Viña 2023, su presentación siguió con los temas que tiene en español tales como «Santo», «Falsas Esperanzas», «Pero me acuerdo de ti» y «Pa’ Mis Muchachas».

Desde ese instante, el público se prendió con las interpretaciones de «Feel This Moment» y la pausa de Christina Aguilera que dio paso a sus bailarines quienes, al igual que en la Quinta Vergara, echaron fuego sobre el escenario del Movistar Arena bailando sensualmente y con poca ropa al ritmo de «Tití Me Preguntó» de Bad Bunny.

¿Qué fue lo distinto a la Christina Aguilera de Viña 2023?

Ahí fue cuando se dio paso a un nuevo bloque de la noche, que contó con dos interpretaciones que no se vieron en Viña 2023: las canciones «Moves Like Jagger» y «Say Something».

Mientras que el resto del show, que duró cerca de hora y media, continuó de la misma forma que hace dos noches, dando paso a las canciones «Ain’t No Other Man, «Show Me How You Burlesque», «Express», «Lady Marmalade», «Beautiful» y «Fighter».

Sin lugar a dudas, un gran show de Christina Aguilera, dando cuenta nuevamente de su calidad como artistas. Esto junto con tonarse muy alegre, risueña y agradecida con sus fans chilenos. Aquello se vio reflejado en su último tema, «Let There Be Love», que llenó de colores el Movistar Arena y donde, incluso, interactuó con un fan y sus bailarines juguetearon sobre el escenario.