¿No va más?: aseguran que Tonka Tomicic ya tiene reemplazo en la Gala del Festival de Viña 2023

Al igual que ocurrió hace un año en el marco del Festival de Las Condes, Tonka Tomicic volvería a sufrir las consecuencias del Caso Relojes Vip que vincula a su ahora ex pareja, Parived. Así lo confirmó durante la última jornada el periodista Luis Sandoval, quien aseguró que no hay buenas noticias para la animadora.

Resulta que después de que en Hugo Valencia aseguró que Tonka Tomicic tenía nuevas ofertas laborales en Canal 13. Esto involucraría el espacio festivalero llamado «Échale la culpa a Viña» y otro de moda, además de la Gala del certamen viñamarino que, según el ex panelista de Me Late, ya no sería una labor 100% confirmada para la animadora.

¿Otra vez se repite la historia de Canal 13 y Tonka Tomicic?

Recordemos que la Gala del Festival de Viña es un espacio totalmente distinto al de años anteriores con un enfoque amigable para el medioambiente. Este se llevará a cabo el viernes 17 de febrero en la remodelada Plaza Colombia y, hasta ahora, cuenta con la animación de Eduardo Fuentes y Tonka Tomicic.

No obstante, fue el antes mencionado Luis Sandoval quien soltó la papita a través de un nuevo capítulo de «Qué te lo Digo» junto a Sergio Rojas. Pues el comunicador farandulero aseguró que Canal 13 ya estaría barajando el reemplazo de Tonka Tomicic.

«Todo esto es a nivel de reunión. En el caso de que bajaran a Tonka en esta semana, los nombres que han salido en esta reunión son dos», comenzó diciendo Luis Sandoval en el programa de Instagram, junto con rematar diciendo: «La mujer que reemplazaría, sería Priscilla Vargas», concluyó sobre la mujer, quien anima el matinal de la estación (Tu Día), y que fue invitada al Festival de Las Condes, evento que animó Tonka Tomicic junto a Pancho Saavedra y que fue transmitido por Canal 13.