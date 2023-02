¡Para dedicar!: Te traemos el top 10 de canciones para este 14 de febrero

Se viene un nuevo 14 de febrero y el amorcito está en el aire. Por este motivo, los gestos románticos no pueden faltar y uno de estos, son las clásicas dedicatorias de canciones.

Si nunca has dedicado una canción o tampoco te la han dedicado a ti, este es el momento ideal. Y para ahorrar un poquito la carga, te dejamos el top 10 de mejores canciones que elegimos como equipo de RadioActiva.

Nuestro top 10 de canciones

En nuestro top, decidimos traer tanto canciones en español como en inglés, además de presentarte hits de distintos géneros musicales, porque en la 92.5, nos ponemos para todos los gustos.

Para no meterle tanto relleno y hacerla un poquito más cortita, vamos con el top a continuación.

Chayanne – Completamente Enamorados

Partimos con todo, uno de los maestros del romanticismo en español y probablemente el más amado de la región. Hablamos de Chayanne que trae uno de los temas que no te puede faltar al momento de cantar con su parejita.

Luis Miguel – La Incondicional

Seguimos con nuestro top y obviamente teníamos que traer al mexicano más romántico de todos, hablamos de Luis Miguel, con su recordada canción «La Incondicional».

Camila – Solo Para Ti

Quizás la recuerdes mucho más por la interpretación que le dio Edmundo Varas, sin embargo, la canción original es de Camila y es un hit ideal para la ocasión.

Bruno Mars – Just The Way You Are

Ahora nos vamos con un toque un poquito más gringo para traerte una de las canciones más recordadas de Bruno Mars. Nos referimos a su popular temazo «Just The Way You Are».

Extreme – More Than Words

Siguiendo con la misma línea del inglés, ahora nos vamos con uno de los clásicos de Extreme, un temazo que no puede faltar a la hora de hablar de temitas románticos.

Coldplay – Yellow

Este es especial para el equipo de RadioActiva, ya que lleva nuestros tan característicos colores, es decir, el amarillo. Definitivamente, Yellow de Coldplay no podía faltar en este top de ideales para el 14 de febrero.

Calle 13 – La Vuelta Al Mundo

Volvimos con los hits en español, mismos que en esta ocasión llegan de la mano del tan conocido Residente. No, no René Puente, Residente.

Ana Gabriel – Simplemente Amigos

Este coro, definitivamente ya lo has cantado, hablamos del reconocido hit de Ana Gabriel, el cual llega con todo el sentimiento posible.

RKM & Ken-Y – Te Regalo Amores

No podían faltar los clásicos del reggaetón en este top, por lo mismo, decidimos traer de vuelta a RKM & Ken-Y, con su recordado «Te Regalo Amores».

Daddy Yankee ft Zion y Lennox – Tu Príncipe

Para cerrar con broche de oro, te dejamos uno de los más recordados hits de Daddy Yankee, mismo que hace poco fue parte de otro de nuestros tops.