¡Para que no la cag…!: Te traemos los 5 peores regalos para dar este 14 de febrero

Ahora sí que sí, estamos a nada que llegue El Día de los Enamorados y es clásico que las parejitas se entreguen inesperados regalos mientras celebran. No obstante, hay unos que caen como anillo al dedo y otros que como pata’ en la guata.

En gustos no hay nada escrito, pero algunas cosas no son muy bienvenidas por el contexto del regalo. En RadioActiva, te traemos un guía de «Los Prohibidos», lo que no debes obsequiar. Es un consejo, pero si quieres es cosa tuya.

¿Qué no regalar este 14 de febrero?

Artefactos para el hogar

Lo dejamos en el primer lugar, porque este es lo peor que puedas regalar. A tu pareja, le llegará un mal mensaje con esto y creerá que lo/la estás mandando a que realice que haceres. Ojo, que sí la herramienta te la pidió o forma parte de sus hobbys, sí es un buen regalo.

Tatuajes del nombre

Nos detenemos en esta, para mandarle fuerza a quienes tienen el nombre de un ex tatuado en el cuerpo. ¡No lo hagas! quizás te arrepientes y no sabes como lo va a tomar tu pareja. A lo mejor a él o ella, no le causa gracia ni emoción y es realmente incómodo.

Propuestas de matrimonio o pololeo en público

Si bien, es algo bonito y que unirá a la pareja de por vida o quizás no, hacerlo un 14 de febrero y públicamente, simplemente no le estás dando en el palo.

Pégate la escurrida, si tu pareja no se quiere casar, le estas arruinando la celebración de San Valentín y más encima, agregas la presión de los ojos que estan observando la propuesta.

Ella o él, se pueden sentir obligada/o ante la petición en público.

Ropa NO deseada

En cuarto lugar, tenemos prendas que pegan ni por si acaso con tu estilo o talla. Es una lata tener que ir a cambiar la ropa a donde sea, después encontrarse con el cachito de que no hay más de tu talla, que te gusto otra y tienes que poner más plata. En fin, intenta observar el estilo de tu pareja.

Una infidelidad

Esta es difícil de pillarla, pero por favor si estás con una persona. ¡No la engañes! Saca el lado cochino y sinvergüenza de tu ser y si quieres terminar, hazlo. El que mucho abarca poco aprieta.

BONUS TRACK

Con el equipo, decidimos que el peor regalo es un disco de Alberto Plaza.