Pato Torres y la muerte de uno de sus amigos: «No lo podía creer, no me cabía en la cabeza»

Pato Torres y Fernando Alarcón, icónicos humoristas a nivel nacional, fueron los invitados más recientes de Socios de la Parrilla. Los tres anfitriones del espacio recibieron a los inolvidables comediantes, quienes hicieron un minucioso repaso de sus carreras.

Además, ambos ex miembros del exitoso «Jappening con Ja» abordaron el origen del programa, se personificaron y también recordaron las partidas de queridos amigos y compañeros del rubro.

El último encuentro de Pato Torres con Jorge Pedreros

Pato Torres se refirió a las muertes de Óscar Olavarría (ex compañero en «Los Valverde» y «Jappening con ja») y Rodolfo Bravo (ex colega en «Los fisicoculturistas»), ambos en trágicos accidentes automovilísticos con solo un año de diferencia.

«A mí me avisa Fernando del fallecimiento de Óscar mientras yo estaba en Islas Vírgenes en un crucero. No lo podía creer, no me cabía en la cabeza. Vine a llorar mucho después en la misa», recordó el querido locutor de Radio Corazón.

A propósito de lo mismo, Pato Torres recordó que lo último que alcanzó a hacer Jorge Pedreros antes de fallecer fue un trabajo con él.

«Me escribió una canción para ‘Eglantina Morrison’ para un capítulo de ‘Teatro en Chilevisión’. La estábamos grabando y no alcanzamos a terminar, se estaba sintiendo mal. Me dijo ‘Sigamos mañana, me estoy mareando’. No volvió más», detalló el actor.

Precisamente al personaje nombrado anteriormente, Pato Torres recordó que lo creó cuando en un programa llamado «El show de Gloria Benavides» recrearon el hundimiento del Titanic y Jorge Pedreros le ofreció interpretar a una señora desesperada en el hundimiento.

«En esa época en TVN no se podía hacer travestis. La idea era que fuera una mujer de época», explicó Pato Torres y afirmó que el sketch fue todo un éxito.

«Estoy gritando mientras se hunde el barco y Óscar Olavarría, que era un marino, me empieza a cachetear, diciendo ‘¡Por favor, señora Morrison!’. Sale volando un aro y yo digo ‘¡Alto! Que no se mueva nadie hasta que no aparezca mi aro’. Todos se murieron de la risa», contó.