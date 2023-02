Post presentación en Viña: Pailita dio a conocer por qué terminó hospitalizado

Durante la jornada de este 24 de febrero, Pailita preocupó mucho a sus fanáticos y seguidores en redes sociales, luego de haber publicado una historia en la cual se le podía ver hospitalizado por un hecho que hasta hace un rato, se desconocía.

A pesar de que muchas personas sacaron sus propias teorías respecto del tema, en donde incluso se habló sobre un posible problema ocasionado tras la rutina de Fabrizio Copano, todo terminó siendo muy distinto.

La hospitalización de Pailita

Finalmente, a pesar de las ya mencionadas teorías, Pailita explicó que todo el hecho habría terminado siendo por un tema un tanto más complejo de lo esperado.

Recordemos que la primera historia, que terminó siendo el inicio de todo este tema, llegó directamente durante la madrugada de este 24 de febrero. Fue en esta fecha cuando el mismo Pailita subió la mencionada foto a su Instagram personal, en donde mostró que estaba en una ambulancia, la cual acompañó con el texto: «fui weno».

Bajo este mismo punto y luego de haber preocupado mucho a sus seguidores, finalmente llegó la aclaración final por parte del artista. Esta también cayó a través de su ya mencionado perfil de Instagram.

En la misma historia, el cantante compartió la siguiente frase: «Gracias a todos los k preguntaron. Lamentablemente me dio un virus bastante fuerte, pero ya nos recuperaremos», expresó en un inicio.

Sin embargo, después vendría una noticia que generó tristeza en sus seguidores.»Los show de este fin de semana en Salamanca, Loncoche y San Felipe, no se podrán realizar. Lamento mucho tener que informarles esto, pero ustedes saben que la salud está primero y no me siento ni al 20% en este momento, espero comprendan», fueron sus palabras.

Posteriormente, concluyó con un lindo mensaje para sus seguidores. «Los quiero mucho familia. Ayer fue un día increíble y esta semana será mejor, a cuidarse», haciendo una clara referencia a su paricipación en Viña 2023.