¿Reconciliación?: Camilo Huerta entregó pistas de posible regreso con Marité Matus

Marité Matus tras su quiebre con Arturo Vidal, volvió a confiar en el amor y con nada más ni nada menos que con el ex chico «Yingo», Camilo Huerta, con quién lleva más de un año pololeando.

Tras su paradisíaco viaje en familia al caribe, salieron a la luz rumores sobre un supuesto quiebre entre la parejita. Todo comenzó en el programa «Zona de Estrellas», donde lanzaron al aire que Huerta y Matus se habían dejado de seguir en Instagram, justo después de las vacaciones.

Hasta este entonces, no se tiene declaración por parte de los tortolitos. No obstante, las redes se alarmaron, luego de que el ex chico «Yingo» publicará una historia que tenía un significado detrás.

La foto de Camilo Huerta

A finales de enero, por medio su cuenta de Instagram, el ex chico Yingo, compartió una postal que dio para hablar. Se veía sosteniendo un churro en pleno anochecer en la playa. «Así comenzó todo», escribió junto a la postal.

A la primera no lo entenderías, pero cuando el influencer participó en «La Divina Comida», confesó que gracias a un churro comenzó a hablar con Marité Matus. Él le comentó una historia, donde ella aparecía comiendo el típico dulce.

Uno siempre vuelve, donde fue feliz

Tras lo anterior, los rumores del quiebre aumentaron. Sin embargo, el medio de Instagram, Sitio Infama, reveló que el ex participante del programa juvenil, volvió a darle me gusta a las fotitos de Marité Matus.

En la postal vemos a la mujer disfrutando del calor de verano. «Rodéate de gente que te sume, que te inspire, que te motive a dar lo mejor para ti, que se alegre de tus logros y te apoye en los procesos y sobre todo rodéate de gente con la que siempre puedas ser tu», escribió junto al registro.

Revisa lo recopilado por el sitio: