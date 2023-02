Camilo Huerta compartió una nostálgica postal por el quiebre con Marité Matus

Marité Matus tras su quiebre con Arturo Vidal, volvió a confiar en el amor y con nada más ni nada menos que con el ex chico «Yingo», Camilo Huerta, con quién lleva más de un año pololeando.

Tras su paradisíaco viaje en familia al caribe, salieron a la luz rumores sobre un supuesto quiebre entre la parejita. Todo comenzó en el programa «Zona de Estrellas», donde lanzaron al aire que Huerta y Matus se habían dejado de seguir en Instagram, justo después de las vacaciones.

Hasta este entonces, no se tiene declaración por parte de los tortolitos. No obstante, las redes se alarmaron, luego de que el ex chico «Yingo» publicará una historia que tenía un significado detrás.

El mensaje para Marité Matus

A través de su cuenta de Instagram, Camilo Huerta, compartió una postal que dio para hablar. Se veía sosteniendo un churro en pleno anochecer en la playa. «Así comenzó todo», escribió junto a la postal.

A la primera no lo entenderías, pero cuando el influencer participó en «La Divina Comida», confesó que gracias a un churro comenzó a hablar con Marité Matus. Él le comentó una historia, donde ella aparecía comiendo el típico dulce.

«La coqueteé por Instagram. Ella vivía en Barcelona. La vi un día comiendo unos churros muy ricos. Le escribí por los churros. Oye, qué rico los churros, una cosa así. Y así como que empezamos a conversar», recordó en esa instancia.

Revisa la postal aquí:

El supuesto quiebre

La periodista, Cecilia Gutiérrez, aseguró a través del estelar de «Zona Latina», «Parece que ya no está con Camilo. Hay un rumor de un quiebre y eso se viene a reafirmar porque lo dejó de seguir», explicó.

En esa misma línea, mostró un captura de una historia de Marité Matus. La influencer compartió una publicación de su signo junto a una descripción: «Todo lo que no te aporte cosas buenas, tiene que salir de tu vida ahora mismo. Más vale tarde que nunca».