«Hermosa como una Diosa»: Camila Nash enamora con coqueta fotito en bikini

Camila Nash no para de encender las redes cada vez que puede con alguna destapada fotito. Y es que desde que la ex Calle 7 se unió de forma oficial a la picarona plataforma llamada «Arsmate» (también conocida como el OnlyFans chileno), no ha perdido la oportunidad de promocionar su perfil con coquetas fotitos.

Esto volvió a pasar durante las últimas jornadas, cuando la creadora de contenido erótico subió una relajada y sensual postal en traje de baño.

«Renuncia a todo las veces que sea necesario», escribió la ex Calle 7 en una de sus publicaciones en la que se lució desde Ciudad de México, con un conjunto de color amarillo y con una radiante sonrisa.

La fotito acumuló más de 2 mil corazones y decenas de comentarios, en los que los piropos fueron los protagonistas. «Del cielo cayó una flor❤️»; «❤️ hola preciosa»; «Pfffff cómo se dice en Chile: mijita rica!! 😍»; «Estás preciosa, me encantas 😘😘😍😍😍😘»; «Hermosa como una diosa», fueron solo algunos de los mensajes que le llegaron a la ex Calle 7.

La confesión de la chiquilla tras unirse a Arsmate

«Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente que no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente», confesó Camila Nash tras su incorporación a la osada plataforma.

Igualmente, junto con decir que hay gente de su círculo que no estará de acuerdo, ella misma se convenció de dar el paso.

«Siempre me ha gustado sacarme fotos. Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta», declaró la chiquilla.